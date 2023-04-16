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В Сирии боевики ИГ убили 26 охотников за трюфелями

В Сирии боевики ИГ убили 26 охотников за трюфелями

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Боевики "Исламского государства" убили 26 человек, которые собирали дикие трюфели в сирийском регионе Хама, пишет УНН.

Детали

Сирийская обсерватория по правам человека, оппозиционная медиа-группа, базирующаяся в Великобритании, сообщила, что гражданские лица и военнослужащие были среди жертв вооруженного нападения на восточной окраине города Хама, в 186 км к северу от столицы Дамаска.

Государственное информационное агентство SANA сообщило, что нападение было совершено членами группировки "Исламское государство".

Дополнение

Несмотря на поражение в Сирии в марте 2019 года, спящие ячейки боевиков по-прежнему проводят смертоносные атаки как в Сирии, так и в Ираке, где они когда-то удерживали территории и провозгласили "халифат".

Поскольку охотники за трюфелями работают большими группами в отдаленных районах, боевики ИГ неоднократно охотились на них. В феврале ячейки ИГ напали на рабочих, которые собирали трюфели недалеко от центрального города Сухна, в результате чего погибло не менее 53 человек, в основном рабочих, но также и несколько сирийских правительственных сил безопасности.

По сообщению государственного информационного агентства SANA, ранее в этом месяце шесть человек погибли в результате взрыва фугаса, заложенного группировкой "Исламское государство" в южной провинции Дейр-эз-Зор, также во время сбора трюфелей.

Сирийская пустыня славится производством одних из лучших в мире трюфелей. Ценный гриб может продаваться по цене до 25 долларов за килограмм в зависимости от размера и сорта – в стране, где средняя месячная заработная плата составляет около 18 долларов.

По данным ООН, с 2015 года от наземных мин и других взрывоопасных предметов ежедневно в среднем погибают или получают ранения пять человек.

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