У Швейцарських горах розбився туристичний літак: відомо про трьох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Швейцарських горах розбився літак з туристами, наразі відомо про трьох загиблих. Про це пише УНН з посиланням на RTN.
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Як зазначається, літак впав в районі гір поблизу Пон-де-Мартель, що в кантоні Невшатель у суботу вранці. Аварія сталася близько 10:20 ранку за місцевим часом.
Поліція вже повідомила про трьох жертв: загинули пілот і двоє пасажирів. Повідомляється, що літак здійснював туристичний рейс.
На місце події прибули значні сили рятувальників. Оскільки уламки літака перебували в особливо важкодоступному місці, рятувальні операції виявилися складними.
В країні відкрито досудове розслідування щодо встановлення причин та обставин аварії, які наразі залишаються невідомими.
"Про обставини аварії ми нічого не можемо сказати, оскільки вони наразі невідомі", - зазначили в місцевій поліції.
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