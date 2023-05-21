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В Швейцарских горах разбился туристический самолет: известно о трех погибших

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КИЕВ. 21 мая. УНН. В Швейцарских горах разбился самолет с туристами, пока известно о трех погибших. Об этом пишет УНН со ссылкой на RTN.

Детали

Как отмечается, самолет упал в районе гор вблизи Пон-де-Мартель, что в кантоне Невшатель в субботу утром. Авария произошла около 10:20 утра по местному времени.

Полиция уже сообщила о трех жертвах: погибли пилот и двое пассажиров. Сообщается, что самолет совершал туристический рейс.

На место происшествия прибыли значительные силы спасателей. Поскольку обломки самолёта находились в особо труднодоступном месте, спасательные операции оказались сложными.

В стране открыто досудебное расследование по установлению причин и обстоятельств аварии, которые пока остаются неизвестными.

"Об обстоятельствах аварии мы ничего не можем сказать, поскольку они пока неизвестны", - отметили в местной полиции.

Напомним

Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению за сбитый украинский авиалайнер Boeing 737-800, в результате чего погибло 176 человек.

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