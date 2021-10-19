У Шотландії в будинку вибухнув побутовий газ

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Щонайменше три пожежні прилади прибули на місце події з кількома поліцейськими автомобілями та машинами швидкої допомоги. Поліція рекомендує поки що уникати цей район.

Рада Південного Ейршира заявила, що в Академії королеви Маргарет створили центр відпочинку для підтримки тих, кого безпосередньо торкнувся сьогоднішній інцидент.

Нагадаємо

Вибух у житловому будинку шведського міста Гетеборг стався 28 вересня. Було пошкоджено щонайменше 140 квартир, 25 людей доправили в лікарню, одна людина загинула.