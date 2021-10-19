У Шотландії в будинку вибухнув побутовий газ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В районі Південного Ейрширу в Шотландії стався вибух побутового газу, трьох людей госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на Express.
Деталі
Щонайменше три пожежні прилади прибули на місце події з кількома поліцейськими автомобілями та машинами швидкої допомоги. Поліція рекомендує поки що уникати цей район.
Рада Південного Ейршира заявила, що в Академії королеви Маргарет створили центр відпочинку для підтримки тих, кого безпосередньо торкнувся сьогоднішній інцидент.
Нагадаємо
Вибух у житловому будинку шведського міста Гетеборг стався 28 вересня. Було пошкоджено щонайменше 140 квартир, 25 людей доправили в лікарню, одна людина загинула.