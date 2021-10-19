В Шотландии в доме взорвался бытовой газ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В районе Южного Эйршир в Шотландии произошел взрыв бытового газа, три человека госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Express.
Детали
По меньшей мере три пожарные приборы прибыли на место происшествия с несколькими полицейскими автомобилями и машинами скорой помощи. Полиция рекомендует пока избегать этот район.
Совет Южного Эйршир заявила, что в Академии королевы Маргарет создали отдыха для поддержки тех, кого непосредственно коснулся сегодняшний инцидент.
Напомним
Взрыв в жилом доме шведского города Гетеборг произошел 28 сентября. Было повреждено не менее 140 квартир, 25 человек доставили в больницу, один человек погиб .