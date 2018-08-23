У Шотландії невідомою хімічною речовиною отруїлися сорок людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У шотландському Глазго з торгового центру евакуювали 40 чоловік, які потребували медичної допомоги, через розлив хімічної речовини. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Scottish Sun.
"Люди кашляли та погано себе почували", - повідомили представники торгового центру.
На даний момент не відомо, яка саме речовина стала причиною отруєння. Ведеться розслідування.
Як повідомляв УНН, у Харківській області п’ятеро відпочиваючих отруїлися грибами, які самостійно назбирали та приготували.
Нагадаємо, у дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку "Пуща-Водиця" у Києві отруїлися троє дітей та двоє дорослих. Станом на зараз усі вони виписані з медичних закладів, або відмовилися від госпіталізації відразу.