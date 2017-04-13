У середмісті Рівного встановили 35 гігантських писанок
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. “Писанковий сад” з 35 півтораметрових писанок з’явився в центрі Рівного. Символи великодня розташували на Майдані Незалежності та Алеї кованих фігур, передає кореспондент УНН.
Писанковий сад створюють кілька років поспіль. Торішні писанки реставрували. Однак учні художніх шкіл створили ще 10 нових.
“Ми відреставрували 25 писанок, великих, які були в минулому році. Вони прекрасно перезимували, трошки їх художня школа підрихтувала. Вкрила стійкою фарбою”, — розказала автор проекту, заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська.
35 писанок з пінопласту стоятимуть у центрі міста до завершення Великодня.
Нагадаємо, 7 квітня тисячі писанок прикрасили центральну площу Ужгорода.