В центре Ровно установили 35 гигантских пасхальных яиц
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 13 апреля. УНН. “Писанковый сад” с 35 полутораметровыми пасхальными яйцами появился в центре Ровно. Символы пасхальная разместили на Майдане Независимости и Аллеи кованых фигур, передает корреспондент УНН.
Уже несколько лет подряд експозицию создают в Ровно. Прошлогодние пасхальные яйца реставрировали. Однако ученики художественных школ создали еще 10 новых.
“Мы отреставрировали 25 пасхальных яиц, больших, которые были в прошлом году. Они прекрасно перезимовали, немножко их художественная школа подрихтовали. Покрыла стойкой краской ”, - рассказала автор проекта, заместитель городского председателя Ровно Галина Кульчинская.
35 пасхальных яиц из пенопласта простоят в центре города до завершения Пасхи.
Напомним, 7 апреля тысячи писанок украсили центральную площадь Ужгорода .