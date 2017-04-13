В центре Ровно установили 35 гигантских пасхальных яиц

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 1187 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 82647 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112370 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170759 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125641 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122456 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115561 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106336 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107401 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103845 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Ровно установили 35 гигантских пасхальных яиц

В центре Ровно установили 35 гигантских пасхальных яиц

Киев  •  УНН

 • 11511 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 13 апреля. УНН. “Писанковый сад” с 35 полутораметровыми пасхальными яйцами появился в центре Ровно. Символы пасхальная разместили на Майдане Независимости и Аллеи кованых фигур, передает корреспондент УНН.

Уже несколько лет подряд експозицию создают в Ровно. Прошлогодние пасхальные яйца реставрировали. Однако ученики художественных школ создали еще 10 новых.

“Мы отреставрировали 25 пасхальных яиц, больших, которые были в прошлом году. Они прекрасно перезимовали, немножко их художественная школа подрихтовали. Покрыла стойкой краской ”, - рассказала автор проекта, заместитель городского председателя Ровно Галина Кульчинская.

35 пасхальных яиц из пенопласта простоят в центре города до завершения Пасхи.

Напомним, 7 апреля тысячи писанок украсили центральную площадь Ужгорода .

Украинские Национальные Новости

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