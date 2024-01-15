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У семи містах потрібні всі групи крові: у МОЗ закликають українців ставати донорами

У семи містах потрібні всі групи крові: у МОЗ закликають українців ставати донорами

Київ • УНН

 • 26434 перегляди

Міністерство охорони здоров'я України закликає громадян здати кров через високу необхідність.

У семи містах України є висока необхідність у всіх типах донорської крові, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

По всій Україні і у Києві стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин

- йдеться у повідомленні МОЗ.

Де цього тижня потрібна кров?

Вінниця: всі групи крові   

 Київ: всі групи крові 

 Одеса:   

- Обл. станція переливання: всі групи крові    

- Обл.дит.лікарня: 1+/-, 2+/-, 4+

Дніпро: всі групи крові 

Херсон: 2-, 3-, 4+/- 

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-  

Миколаїв: всі групи крові 

Кропивницький: всі групи крові

Харків: всі групи крові

Львів: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Житомир: 1-, 2-, 3-, 4-

Чернігів: 4+

Зареєструватись бути донором крові можна в особистому кабінеті.

Відповіді на питання з приводу донорства крові можна знайти за посиланням.

Для пошуку зниклих безвісти: омбудсмен закликав українців за кордоном здати зразки ДНК04.01.24, 17:14 • 27770 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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