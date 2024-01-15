У семи містах потрібні всі групи крові: у МОЗ закликають українців ставати донорами
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я України закликає громадян здати кров через високу необхідність.
У семи містах України є висока необхідність у всіх типах донорської крові, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
По всій Україні і у Києві стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин
Де цього тижня потрібна кров?
Вінниця: всі групи крові
Київ: всі групи крові
Одеса:
- Обл. станція переливання: всі групи крові
- Обл.дит.лікарня: 1+/-, 2+/-, 4+
Дніпро: всі групи крові
Херсон: 2-, 3-, 4+/-
Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
Миколаїв: всі групи крові
Кропивницький: всі групи крові
Харків: всі групи крові
Львів: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-
Житомир: 1-, 2-, 3-, 4-
Чернігів: 4+
Зареєструватись бути донором крові можна в особистому кабінеті.
Відповіді на питання з приводу донорства крові можна знайти за посиланням.
Для пошуку зниклих безвісти: омбудсмен закликав українців за кордоном здати зразки ДНК04.01.24, 17:14 • 27770 переглядiв