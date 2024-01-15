В семи городах нужны все группы крови: в Минздраве призывают украинцев становиться донорами

В семи городах Украины есть высокая необходимость во всех типах донорской крови, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По всей Украине и в Киеве стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. Потребности динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств - говорится в сообщении Минздрава.

Где на этой неделе нужна кровь?

Винница: все группы крови

Киев: все группы крови

Одесса:

- Обл. станция переливания: все группы крови

- Обл.дет.больница: 1+/-, 2+/-, 4+

Днепр: все группы крови

Херсон: 2-, 3-, 4+/-

Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-

Николаев: все группы крови

Кропивницкий: все группы крови

Харьков: все группы крови

Львов: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Житомир: 1-, 2-, 3-, 4-

Чернигов: 4+

Зарегистрироваться быть донором крови можно в личном кабинете.

Ответы на вопросы по поводу донорства крови можно найти по ссылке.

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