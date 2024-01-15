В семи городах нужны все группы крови: в Минздраве призывают украинцев становиться донорами
Министерство здравоохранения Украины призывает граждан сдать кровь из-за высокой необходимости.
Осадки и от 8° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на завтра
В Украине ожидается снег, мокрый снег и дождь с колебаниями температуры от -8°C до +7°C; на дорогах гололедица.
В Германии продолжаются фермерские протесты: тысячи аграриев заблокировали движение в Берлине
Фермеры в Берлине протестуют против планов правительства сократить налоговые льготы на дизельное топливо, что вызвало значительные пробки в столице Германии.
Правительство адаптирует нормы ветеринарной медицины в соответствии с европейскими требованиями - Высоцкий
Украина приводит свое законодательство в сфере ветеринарной медицины в соответствие со стандартами ЕС, о чем заместитель министра Тарас Высоцкий обсудил с представителями Европейских бизнес-ассоциаций производителей ветеринарных препаратов.
Движение грузовиков из-за акции фермеров снова заблокировано на двух пунктах пропуска из Румынии - пограничники
Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викова де Сус" на румынско-украинской границе. Пешеходный и другой транспорт не пострадал.
Зимние штормы охватили США: арктический холод продлевает сильные морозы
Сильный арктический холод охватил США, принеся рекордно низкие температуры и нарушив повседневную жизнь, включая игру НФЛ.
Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в форуме по Формуле мира
Президент Украины Зеленский находится в Швейцарии для переговоров и участия в Давосском форуме, где будет обсуждаться украинская Формула мира.
россияне массированно обстреляли Красногоровку в Донецкой области: есть погибший и раненый
В результате российского обстрела Красногоровки Донецкой области погиб один человек, еще один получил ранения.
беларусь отправила в рф военных, чтобы те переняли опыт оккупантов в войне против Украины
Белорусские солдаты будут тренироваться в россии, чтобы перенять опыт, который оккупанты получили на войне в Украине.
Венгерский OTP Bank находится в процессе выхода из РФ - НАПК
ОТП Банк выполняет план выхода с российского рынка, руководствуясь указаниями НАПК и Европейской Комиссии.