В семи городах нужны все группы крови: в Минздраве призывают украинцев становиться донорами

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
  •  2725 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
  •  95070 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
  •  109676 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  109237 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
  •  110004 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  166044 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  237970 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  237389 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  214536 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  205746 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  186853 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157173 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  132944 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142557 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  149630 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В семи городах нужны все группы крови: в Минздраве призывают украинцев становиться донорами

Министерство здравоохранения Украины призывает граждан сдать кровь из-за высокой необходимости.

Общество •   •  2805 просмотра
В семи городах нужны все группы крови: в Минздраве призывают украинцев становиться донорами

Осадки и от 8° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на завтра

В Украине ожидается снег, мокрый снег и дождь с колебаниями температуры от -8°C до +7°C; на дорогах гололедица.

Общество •   •  3832 просмотра
Осадки и от 8° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на завтра

В Германии продолжаются фермерские протесты: тысячи аграриев заблокировали движение в Берлине

Фермеры в Берлине протестуют против планов правительства сократить налоговые льготы на дизельное топливо, что вызвало значительные пробки в столице Германии.

Новости Мира •   •  3753 просмотра
В Германии продолжаются фермерские протесты: тысячи аграриев заблокировали движение в Берлине

Правительство адаптирует нормы ветеринарной медицины в соответствии с европейскими требованиями - Высоцкий

Украина приводит свое законодательство в сфере ветеринарной медицины в соответствие со стандартами ЕС, о чем заместитель министра Тарас Высоцкий обсудил с представителями Европейских бизнес-ассоциаций производителей ветеринарных препаратов.

Экономика •   •  5297 просмотра
Правительство адаптирует нормы ветеринарной медицины в соответствии с европейскими требованиями - Высоцкий

Движение грузовиков из-за акции фермеров снова заблокировано на двух пунктах пропуска из Румынии - пограничники

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викова де Сус" на румынско-украинской границе. Пешеходный и другой транспорт не пострадал.

Общество •   •  6259 просмотра
Движение грузовиков из-за акции фермеров снова заблокировано на двух пунктах пропуска из Румынии - пограничники

Зимние штормы охватили США: арктический холод продлевает сильные морозы

Сильный арктический холод охватил США, принеся рекордно низкие температуры и нарушив повседневную жизнь, включая игру НФЛ.

Новости Мира •   •  5627 просмотра
Зимние штормы охватили США: арктический холод продлевает сильные морозы

Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в форуме по Формуле мира

Президент Украины Зеленский находится в Швейцарии для переговоров и участия в Давосском форуме, где будет обсуждаться украинская Формула мира.

Политика •   •  7170 просмотра
Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в форуме по Формуле мира

россияне массированно обстреляли Красногоровку в Донецкой области: есть погибший и раненый

В результате российского обстрела Красногоровки Донецкой области погиб один человек, еще один получил ранения.

Война •   •  10338 просмотра
россияне массированно обстреляли Красногоровку в Донецкой области: есть погибший и раненый

беларусь отправила в рф военных, чтобы те переняли опыт оккупантов в войне против Украины

Белорусские солдаты будут тренироваться в россии, чтобы перенять опыт, который оккупанты получили на войне в Украине.

Война •   •  10980 просмотра
беларусь отправила в рф военных, чтобы те переняли опыт оккупантов в войне против Украины

Венгерский OTP Bank находится в процессе выхода из РФ - НАПК

ОТП Банк выполняет план выхода с российского рынка, руководствуясь указаниями НАПК и Европейской Комиссии.

Экономика •   •  9827 просмотра
Венгерский OTP Bank находится в процессе выхода из РФ - НАПК