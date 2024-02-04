У Саудівській Аравії стартувала Всесвітня оборонна виставка

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді в неділю стартувала одна з провідних виставок у сфері безпеки та оборони на Близькому Сході. Захід зібрав сотні компаній з усього світу, що працюють в оборонній сфері, пише УНН.

Всесвітня виставка оборони проводиться в столиці Саудівської Аравії вдруге після свого дебюту 2022 року. Іноземні ЗМІ повідомляють, що на ній представлено останні інновації в оборонному секторі.

Тема цього року - "Обладнання для завтрашнього дня". Повідомляється, що виставкову площу розпродали за п'ять місяців до початку заходу, незважаючи на те, що цього року площу, відведену під виставку, було збільшено на 25%.

Оборонна виставка триватиме п'ять днів і в ній візьмуть участь понад 750 представників оборонного сектору з більш ніж 65 країн. Зазначається, що 2022 року обсяг замовлень та угод за результатами виставки склав майже 8 млрд доларів.

У заході беруть участь компанії з Туреччини, Китаю, США, а також з РФ.

У перший день виставки було представлено турецький бронетранспортер п'ятого покоління PARS ALPHA 8X8, який випускає компанія FNSS.

Як повідомляють ЗМІ, особливості PARS ALPHA 8X8 містять унікальний розподіл внутрішнього простору, де силова група розділена відділенням для машиніста та іншого особового складу, а також захист від мін і балістичний захист. Габарити бронетранспортера зменшені, а його потужність досягає 700 кінських сил.

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Також важливими особливостями PARS ALPHA 8X8 є регульована гідропневматична підвіска, яка дає змогу змінювати дорожній просвіт, і можливість підйому автомобіля в умовах високої мінної небезпеки. Ці технічні характеристики, як вважають творці, роблять PARS ALPHA 8X8 ефективним для різних завдань упродовж найближчих 30-40 років.

Європейська компанія Milrem Robotics представила на виставці сучасні безпілотні наземні транспортні засоби (UGV) THeMIS, які значно покращують бойові дії за одночасного зниження потреби в робочій силі. На виставці представлені безпілотні літальні апарати THeMIS Combat і THeMIS Cargo, розроблені фахівцями Milrem Robotics.

Очікується, що одними з найбільш обговорюваних на виставці будуть питання використання в оборонній сфері штучного інтелекту, а також автомобілів з електричним приводом.

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