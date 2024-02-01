Високотехнологічні засоби та нова філософія навчання і ведення війни: Залужний про головні цілі на 2024 рік

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний окреслив головні цілі на 2024 рік для армії, зазначивши на необхідності розвитку забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами, впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій та якнайшвидше опанування нові бойових можливостей. Про це Залужний написав у колонці для CNN, передає УНН.

"Підсумовуючи, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках. Створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами. Представляємо нову філософію навчання та ведення війни, яка враховує обмеження щодо ресурсів і способи їх використання. І якомога швидше освоєння нових бойових можливостей", - написав Залужний.

Він наголосив, що України має можливість знищити ворога і забезпечити існування державності.

"Нашою метою має бути скористатись моментом – максимально накопичити новітні бойові можливості, які дозволять залучити менше ресурсів для нанесення максимальної шкоди ворогу, припинити агресію та захистити від неї Україну в майбутньому", - додає головнокомандувач.

Також Залужний наголосив на необхідності розробки систем безпілотної зброї, що на його думку, "є найкращим способом для України уникнути втягнення в позиційну війну, де ми не маємо переваги".

"Але хоча володіння такими технологіями є ключовим, це не єдиний фактор, що впливає на поточну стратегію. Ми повинні боротися зі зменшенням військової підтримки з боку ключових союзників, борючись із їх власною політичною напругою. Запаси ракет, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для артилерії наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальну нестачу порохових зарядів", - пише Залужний.

Також він додає, що слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що росія, у партнерстві з деякими іншими, все ще здатна розгорнути свій військово-промисловий комплекс у погоні за війною на виснаження проти нас.

"Ми повинні визнати суттєву перевагу ворога в мобілізації людських ресурсів і порівняти це з нездатністю державних інституцій в Україні покращити чисельність наших збройних сил без застосування непопулярних заходів", - зазначає генерал.

Окрім того, головнокомандувач вказує на недосконалість нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією ОПК, що призводить "до вузьких місць у виробництві – наприклад, боєприпасів – що ще більше посилює залежність України від її союзників щодо поставок".

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних Сил України наголосив на необхідності бути більш мобільними тактично і в засобах для перемоги над ворогом, зазначивши, що технології мають перевагу над традиціями, що дозволяє проводити більше безконтактних операцій і зменшувати втрати.