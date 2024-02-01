Высокотехнологичные средства и новая философия обучения и ведения войны: Залужный о главных целях на 2024 год

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный очертил главные цели на 2024 год для армии, отметив необходимость развития обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами, внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий и скорейшее освоение новых боевых возможностей. Об этом Залужный написал в колонке для CNN, передает УНН.

"Подытоживая, в 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях. Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Представляем новую философию обучения и ведения войны, которая учитывает ограничения по ресурсам и способы их использования. И как можно скорее освоение новых боевых возможностей", - написал Залужный.

Он подчеркнул, что Украина имеет возможность уничтожить врага и обеспечить существование государственности.

"Нашей целью должно быть воспользоваться моментом - максимально накопить новейшие боевые возможности, которые позволят привлечь меньше ресурсов для нанесения максимального вреда врагу, прекратить агрессию и защитить от нее Украину в будущем", - добавляет главнокомандующий.

Также Залужный отметил необходимость разработки систем беспилотного оружия, что, по его мнению, "является лучшим способом для Украины избежать втягивания в позиционную войну, где мы не имеем преимущества".

"Но хотя владение такими технологиями является ключевым, это не единственный фактор, влияющий на текущую стратегию. Мы должны бороться с уменьшением военной поддержки со стороны ключевых союзников, борясь с их собственным политическим напряжением. Запасы ракет, средств противовоздушной обороны и боеприпасов для артиллерии наших партнеров исчерпываются из-за интенсивности боевых действий в Украине, а также из-за глобальной нехватки пороховых зарядов", - пишет Залужный.

Также он добавляет, что слабость режима международных санкций означает, что россия, в партнерстве с некоторыми другими, все еще способна развернуть свой военно-промышленный комплекс в погоне за войной на истощение против нас.

"Мы должны признать существенное преимущество врага в мобилизации человеческих ресурсов и сравнить это с неспособностью государственных институтов в Украине улучшить численность наших вооруженных сил без применения непопулярных мер", - отмечает генерал.

Кроме того, главнокомандующий указывает на несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичной монополизацией ОПК, что приводит "к узким местам в производстве - например, боеприпасов - что еще больше усиливает зависимость Украины от ее союзников по поставкам".

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил необходимость быть более мобильными тактически и в средствах для победы над врагом, отметив, что технологии имеют преимущество над традициями, что позволяет проводить больше бесконтактных операций и уменьшать потери.