В Саудовской Аравии стартовала Всемирная оборонная выставка

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в воскресенье стартовала одна из ведущих выставок в области безопасности и обороны на Ближнем Востоке. Мероприятие собрало сотни компаний со всего мира, работающих оборонной сфере, пишет УНН.

Всемирная выставка обороны проводится в столице Саудовской Аравии во второй раз после своего дебюта в 2022 году. Иностранные СМИ сообщают, что на ней представлены последние инновации в оборонном секторе.

Тема этого года — "Оборудование для завтрашнего дня". Сообщается, что выставочная площадь была распродана за пять месяцев до начала мероприятия, несмотря на то, что в этом году площадь, отведенная под выставку была увеличена, на 25%.

Оборонная выставка продлится пять дней и в ней примут участие более 750 представителей оборонного сектора из более чем 65 стран. Отмечается, что в 2022 году объем заказов и соглашений по результатам выставки составил почти 8 млрд долларов.

В мероприятие принимают участия компании из Турции, Китая, США, а также из рф.

В первый день выставки был представлен турецкий бронетранспортер пятого поколения PARS ALPHA 8X8, выпускаемый компанией FNSS.

Каксообщают СМИ, особенности PARS ALPHA 8X8 включают в себя уникальное распределение внутреннего пространства, где силовая группа разделена отделением для машиниста и прочего личного состава, а также защиту от мин и баллистическую защиту. Габариты бронетранспортера уменьшены, а его мощность достигает 700 лошадиных сил.

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Также важными особенностями PARS ALPHA 8X8 являются регулируемая гидропневматическая подвеска, которая позволяет изменять дорожный просвет, и возможность подъема автомобиля в условиях высокой минной опасности. Эти технические характеристики, как считают создатели, делают PARS ALPHA 8X8 эффективным для различных задач на протяжении ближайших 30-40 лет.

Также европейская компания Milrem Robotics представила на выставке современные беспилотные наземные транспортные средства (UGV) THeMIS, которые значительно улучшают боевые действия при одновременном снижении потребности в рабочей силе. На выставке представлены беспилотные летательные аппараты THeMIS Combat и THeMIS Cargo, разработанные специалистами Milrem Robotics.

Ожидается, что одними из самых обсуждаемых на выставке будут вопросы использования в оборонной сфере искусственного интеллекта, а также автомобилей с электрическим приводом.

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