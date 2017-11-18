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У Санкт-Петербурзі запланована акція на підтримку кримських татар

У Санкт-Петербурзі запланована акція на підтримку кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Санкт-Петербурзі 18 листопада запланована акція на захист прав кримських татар в анексованому Криму. Про повідомили організатори в соціальних мережах, передає УНН

“Завданням безстрокової акції є привернення уваги широкої громадськості до розв’язаної російським режимом терору щодо цілого народу — кримських татар... У ніч на 16 листопада був обстріляний будинок Джафера Маметова, правозахиснику Заїру Смедлі продовжують надходити погрози, в той же день пройшли обшуки у кількох людей”, — повідомили організатори.

Активісти з Санкт-Петербурга і Москви об’єдналися з метою проведення безстрокової акції під назвою “Стратегія-18”. Щомісяця 18 числа вони виходять на вулиці, щоб розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

Як повідомляв УНН, російські окупанти у Криму влаштували обшук у будинку вчительки кримськотатарської мови в селі Есен-Екі.

Українські Національні Новини

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