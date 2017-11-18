В Санкт-Петербурге запланирована акция в поддержку крымских татар

"Задачей бессрочной акции является привлечение внимания широкой общественности к развязанной российским режимом террора целого народа - крымских татар ... В ночь на 16 ноября был обстрелян дом Джафера Маметова, правозащитнику Заира Смедли продолжают поступать угрозы, в тот же день прошли обыски в несколько человек ", - сообщили организаторы.

Активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились с целью проведения бессрочной акции под названием "Стратегия-18". Ежемесячно 18 числа они выходят на улицы, чтобы рассказать о ситуации в аннексирована Крыму, информировать общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Как сообщал УНН, российские оккупанты в Крыму устроили обыск в доме учительницы крымскотатарского языка в селе Эсен-Эки.