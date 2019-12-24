У Санкт-Петербурзі в будівлі суду знайшли тіло обвинуваченого у справі про зґвалтування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Санкт-Петербурзі в будівлі Фрунзенського районного суду знайдено тіло обвинуваченого у справі про зґвалтування. Про це повідомляє ТАСС, цитуючи об’єднану пресслужбу судів міста, передає УНН з посиланням також на регіональне управління СК РФ.
Як уточнили в прес-службі, чоловіка 1979 року народження привезли в суд для продовження арешту. Суд виніс рішення про продовження на два місяці, а через деякий час тіло обвинуваченого виявили в конвойному приміщенні з перерізаним горлом.
СК РФ почав дослідчу перевірку.
“За даним фактом слідчими органами СК Росії по Санкт-Петербургу проводиться дослідча перевірка, за результатами якої буде прийнято процесуальне рішення. В даний час проводиться огляд місця події, виконуються заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події”, — заявили у СК.
Як писав УНН, у Челябінській області Росії п’яний чоловік забив до смерті свого місячного сина.