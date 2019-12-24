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У Санкт-Петербурзі в будівлі суду знайшли тіло обвинуваченого у справі про зґвалтування

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Санкт-Петербурзі в будівлі Фрунзенського районного суду знайдено тіло обвинуваченого у справі про зґвалтування. Про це повідомляє ТАСС, цитуючи об’єднану пресслужбу судів міста, передає УНН з посиланням також на регіональне управління СК РФ.

Як уточнили в прес-службі, чоловіка 1979 року народження привезли в суд для продовження арешту. Суд виніс рішення про продовження на два місяці, а через деякий час тіло обвинуваченого виявили в конвойному приміщенні з перерізаним горлом.

СК РФ почав дослідчу перевірку.

“За даним фактом слідчими органами СК Росії по Санкт-Петербургу проводиться дослідча перевірка, за результатами якої буде прийнято процесуальне рішення. В даний час проводиться огляд місця події, виконуються заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події”, — заявили у СК.

Як писав УНН, у Челябінській області Росії п’яний чоловік забив до смерті свого місячного сина.

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