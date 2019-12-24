В Санкт-Петербурге в здании суда нашли тело обвиняемого по делу об изнасиловании
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Санкт-Петербурге в здании Фрунзенского районного суда найдено тело обвиняемого по делу об изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС, цитируя объединенную пресс-службу судов города, передает УНН со ссылкой также на региональное управление СК РФ.
Как уточнили в пресс-службе, мужчину 1979 года рождения привезли в суд для продления ареста. Суд вынес решение о продлении на два месяца, а через некоторое время тело обвиняемого обнаружили в конвойном помещении с перерезанным горлом.
СК РФ начал доследственную проверку.
“По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего”, — заявили в СК.
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