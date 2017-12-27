У Санкт-Петербурзі прогримів вибух в магазині, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Санкт-Петербурзі в магазині "Перехрестя" вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, повідомило РІА Новини джерело в екстрених службах регіону, передає УНН.
За повідомленням джерела, внаслідок взрвиа постраждало дев'ятеро людей. З магазину евакуювали понад 50 осіб.
На місці НП працюють співробітники Росгвардіі.
За даними МНС, чотири людини звернулися за медичною допомогою. Слідчий комітет порушив кримінальну справу.
Як повідомляв УНН, терористична організація "Ісламська держава" закликала своїх прихильників до терактів у Великобританії, Франції та Німеччини.