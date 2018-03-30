У самому центрі Києва відкрито продавали самогон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Києві на Подолі правоохоронці викрили двох жінок, які продавали самогон прямо через вікно квартири. Про це повідомили в прес-службі Відділу комунікації поліції Києва, передає УНН.
Раніше в поліцію надійшло повідомлення від місцевого жителя, що в будинку на вулиці Світлицького здійснюється продаж самогону.
Як повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, відвідавши будинок, де жила 54-річна жінка з 26-річною дочкою, поліцейські зафіксували факт продажу самогону через вікно. Під час огляду приміщення в коридорі виявили мішки з цукром, а в туалеті - три бочки з брагою.
"Старша жінка вже притягувалася до відповідальності за аналогічні правопорушення. Зараз призначено необхідні експертизи. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомив Іщенко.
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За даним фактом розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, що сплеск торгівлі самогоном в Україні експерти передбачали ще на етапі підвищення акцизів на алкогольну продукцію в минулому і позаминулому роках.
Самогон користується все більшою популярністю серед українських споживачів через недоступність їм легальної алкогольної продукції.
Нагадаємо також, що тіньовий сегмент ринку спиртного в Україні, за різними оцінками, сягає від 50% до 70%.
За словами голови ради директорів Beverage Trading Company Ольги Івушкіної, офіційні виробники алкоголю констатують бездіяльність влади в питаннях протистояння нелегалам вже не перший рік. А держбюджет, тим часом, щорічно недоотримує від алкогольної промисловості близько 10-12 млрд грн.