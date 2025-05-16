У росЗМІ заявили, що час початку переговорів росії та України в Стамбулі не визначено
Київ • УНН
У Стамбулі відбулася зустріч делегацій Туреччини, США та України. Україна звинуватила росію у зриві переговорів, вимагаючи їх без США та Туреччини.
У росЗМІ заявили, що час початку переговорів делегацій росії та України в Стамбулі не визначено, пише УНН.
Час початку переговорів делегацій росії та України в Стамбулі поки що не визначено
Доповнення
Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.
Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30. Але російська делегація прибула на місце із запізненням.
За даними ЗМІ, Україна звинуватила росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини.
Україна готова до безумовного припинення вогню й прямих переговорів на найвищому рівні – Умєров16.05.25, 12:58 • 1370 переглядiв
Це будуть перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.
Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.
Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.