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У російській станиці Тамань упав невідомий об'єкт

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У станиці Тамань у Краснодарському краї впав невідомий об'єкт на територію одного із будинків. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперштаб Краснодарського краю.

Цитата

«За інформацією Єдиної чергово-диспетчерської служби Темрюкського району, у станиці Тамань приблизно о 16.30 на прибудинкову територію одного з будинків на вулиці ім. Калініна впав невідомий предмет. Територія оточена, ведеться пошук фрагментів», - йдеться у повідомленні.

Стверджується, що постраждалих та руйнувань немає.

Доповнення

У москві горіла адміністративна будівля.

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