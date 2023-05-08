У російській станиці Тамань упав невідомий об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У станиці Тамань у Краснодарському краї впав невідомий об'єкт на територію одного із будинків. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперштаб Краснодарського краю.
Цитата
«За інформацією Єдиної чергово-диспетчерської служби Темрюкського району, у станиці Тамань приблизно о 16.30 на прибудинкову територію одного з будинків на вулиці ім. Калініна впав невідомий предмет. Територія оточена, ведеться пошук фрагментів», - йдеться у повідомленні.
Стверджується, що постраждалих та руйнувань немає.
Доповнення
У москві горіла адміністративна будівля.