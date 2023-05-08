В российской станице Тамань упал неизвестный объект
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В станице Тамань в Краснодарском крае упал неизвестный объект на территорию одного из домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.
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«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района, в станице Тамань примерно в 16.30 на придомовую территорию одного из домов по улице им. Калинина упал неизвестный предмет. Территория оцеплена, ведется поиск фрагментов», - говориться в сообщении.
Утверждается, что пострадавших и разрушений нет.
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