В российской станице Тамань упал неизвестный объект

Цитата

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района, в станице Тамань примерно в 16.30 на придомовую территорию одного из домов по улице им. Калинина упал неизвестный предмет. Территория оцеплена, ведется поиск фрагментов», - говориться в сообщении.

Утверждается, что пострадавших и разрушений нет.

Дополнение

В москве горело административное здание.