У росії заявили про атаку на цистерну з паливом у брянській області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Безпілотник атакував паливну цистерну на митному посту в брянській області, повідомляє російський Telegram-канал SHOT, пише УНН.
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За даними SHOT, тягач із цистерною з пальним стояв поруч з автомобільним пунктом пропуску Троєбортне в севському районі брянської області. В авто нібито влетів дрон-камікадзе.
Але потужного вибуху не сталося - цистерна буцімто була порожня.
Унаслідок атаки ніхто не постраждав.
Доповнення
Міністерство оборони росії також заявляє, що нібито збило два дрони над бєлгородською областю у четвер пізно ввечері.