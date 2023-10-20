В россии заявили об атаке на цистерну с топливом в брянской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Беспилотник атаковал топливную цистерну на таможенном посту в брянской области, сообщает российский Telegram-канал SHOT, пишет УНН.
Детали
По данным SHOT, тягач с цистерной с горючим стоял рядом с автомобильным пунктом пропуска Троебортное в севском районе брянской области. В авто якобы влетел дрон-камикадзе.
Но мощного взрыва не произошло - цистерна якобы была пуста.
В результате атаки никто не пострадал.
Дополнение
Министерство обороны россии также заявляет, что якобы сбило два дрона над белгородской областью в четверг поздно вечером.