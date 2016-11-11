У Росії заборонили мітинг опозиції проти війни в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Влада столиці Росії Москви відмовила опозиції і громадським активістам у проведенні антивоєнного мітингу, повідомив організатор акції, один із лідерів опозиційної “Партії 5 грудня” Сергій Давідіс, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, підстави відмови поки що невідомі. Організатори акції оскаржать рішення в суді, додав С.Давідіс.
Заявку на мітинг проти загибелі цивільних жителів у сирійському місті Алеппо в результаті бомбардувань російськими і сирійськими літаками подали в мерію Москви 7 листопада. Мета акції, за словами її організаторів, привернути увагу громадськості до дій Росії в Сирії і до “агресивної зовнішньої політики Кремля в цілому”.
Ініціаторами акції, крім “Партії 5 грудня”, виступили “Партія народної свободи” (ПАРНАС), “Лібертаріанська партія Росії”, рух “За права людини” і “Солідарність”. Опозиціонери планували провести мітинг 20 листопада.