В России запретили митинг оппозиции против войны в Сирии

По его словам, основания отказа пока неизвестны. Организаторы акции обжалуют решение в суде, добавил С.Давидис.

Заявку на митинг против гибели гражданских жителей в сирийском городе Алеппо в результате бомбардировок российскими и сирийскими самолетами подали в мэрию Москвы 7 ноября. Цель акции, по словам ее организаторов, привлечь внимание общественности к действиям России в Сирии и в "агрессивной внешней политики Кремля в целом".

Инициаторами акции, кроме «Партии 5 декабря", выступили "Партия народной свободы" (ПАРНАС), "Либертарианская партия России", движение "За права человека" и "Солидарность". Оппозиционеры планировали провести митинг 20 ноября.