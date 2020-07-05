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У Росії за добу виявили 6736 випадків коронавірусу, загалом - понад 680 тис. хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Кількість виявлених за добу випадків зараження коронавірусом у Росії становить 6736, також зафіксовано 134 летальні випадки серед пацієнтів з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом у РФ.

"За останню добу у Росії виявлено 6736 хворих коронавірусною інфекцією у 84 регіонах, з них 2005 випадків (29,8%) - активно, у контактних осіб без клінічних проявів хвороби", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що всього в країні виявлено вже 681 251 хворий на COVID-19 у 85 регіонах.

"Також за добу зафіксовано 134 летальних випадки. За весь період у Росії від коронавірусу померла 10161 особа", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, що станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 528 953. У свою чергу, одужали 6 044 414 осіб.

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