В России за сутки обнаружили 6736 случаев коронавируса, всего - более 680 тыс. больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составляет 6736, также зафиксировано 134 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.
"За последние сутки в России выявлено 6736 больных коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2005 случаев (29,8%) - активно, у контактных лиц без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего в стране выявлено уже 681 251 больной COVID-19 в 85 регионах.
"Также за сутки зафиксировано 134 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 161 человек", - отмечают в штабе.
Напомним, что по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 528 953. В свою очередь, выздоровели 6044414 человек.