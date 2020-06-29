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У Росії за добу виявили 6 719 випадків COVID-19, з початку пандемії захворіло 641 тис. осіб

У Росії за добу виявили 6 719 випадків COVID-19, з початку пандемії захворіло 641 тис. осіб

Київ • УНН

 • 15351 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У Росії за добу виявили 6 719 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього з початку пандемії захворіло 641 156 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ Росії "Стопкоронавірус.рф".

"За останню добу в Росії виявлено хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 - 6 719 у 83 регіонах, з них 2 123 випадків (31,6%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 641 156 хворих в 85 регіонах", - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними російського Міністерства охорони здоров'я, за добу зафіксовано 93 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померли 9 166 осіб.

Як повідомляв УНН, станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, в світі складає 501,281. У свою чергу, одужали 5,123,425 осіб.

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