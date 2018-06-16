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У Росії пообіцяли ув'язненому Штиблікову відео-розмову з родиною

У Росії пообіцяли ув'язненому Штиблікову відео-розмову з родиною

Київ • УНН

 • 7489 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Ув'язненому в Росії українцю Дмитрові Штиблікову дозволили відео-розмову з родиною. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Уповноваженого України з прав людини. 

"Дмитро Штибліков виглядає добре, скарг не висловлює. Він перебуває з травня 2018 року в одиночній камері. Мав кілька дисциплінарних стягнень. Тетяна Москалькова домовилася про організацію відео-розмови з родиною Дмитра Штиблікова, яка проживає в АР Крим", - повідомив в.о. консула-керівника консульства України в Новосибірську Олег Фіногенов, який разом з Омбудсменом РФ Тетяною Москальковою відвідали Штиблікова в Омську.

Вказано, що Штибліков написав заяву до Міністерства юстиції України проханням посприяти переведенню його в Україну для подальшого відбування покарання. А також висловив прохання розглянути можливість надання йому матеріальної допомоги в установленому законодавством порядку, за пропозицією консула України.

Нагадаємо, уповноважені з прав людини Росії і України зустрінуться 18 червня в Москві, щоб обговорити питання, що виникли в зв'язку з відвідуванням російських і українських в'язнів, і погодити програму подальших дій.

Українські Національні Новини

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