У Росії пообіцяли ув'язненому Штиблікову відео-розмову з родиною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Ув'язненому в Росії українцю Дмитрові Штиблікову дозволили відео-розмову з родиною. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Уповноваженого України з прав людини.
"Дмитро Штибліков виглядає добре, скарг не висловлює. Він перебуває з травня 2018 року в одиночній камері. Мав кілька дисциплінарних стягнень. Тетяна Москалькова домовилася про організацію відео-розмови з родиною Дмитра Штиблікова, яка проживає в АР Крим", - повідомив в.о. консула-керівника консульства України в Новосибірську Олег Фіногенов, який разом з Омбудсменом РФ Тетяною Москальковою відвідали Штиблікова в Омську.
Вказано, що Штибліков написав заяву до Міністерства юстиції України проханням посприяти переведенню його в Україну для подальшого відбування покарання. А також висловив прохання розглянути можливість надання йому матеріальної допомоги в установленому законодавством порядку, за пропозицією консула України.
Нагадаємо, уповноважені з прав людини Росії і України зустрінуться 18 червня в Москві, щоб обговорити питання, що виникли в зв'язку з відвідуванням російських і українських в'язнів, і погодити програму подальших дій.