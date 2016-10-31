У Росії помер актор В.Зельдін
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російський актор Володимир Зельдін помер в лікарні в Москві на 102-му році життя. Про це заявили в НДІ Скліфовського, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Раніше повідомлялося, що В.Зельдін три тижні перебував у військовому госпіталі.
Довідка УНН: Володимир Зельдін Михайлович народився 10 лютого 1915 року. Народний артист СРСР (1975). Лауреат Державної премії СРСР (1951). З 1945 року працював у Центральному Театрі Радянської Армії. Грав у фільмах: “Свинарка і чабан” (Мусаїб), “Сказання про землю Сибірську” (Борис Оленич), “Карнавальна ніч” (Клоун) та ін. Знявся також в українських картинах “Повість полум’яних літ” (1960, Грибовський), “Десять негренят” (1987, Уоргрейв).