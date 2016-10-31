В России скончался актер В.Зельдин

Ранее сообщалось, что В.Зельдин три недели находился в военном госпитале.

Справка УНН: Владимир Зельдин Михайлович родился 10 февраля 1915 года. Народный артист СССР (1975). Лауреат Государственной премии СССР (1951). С 1945 года работал в Центральном театре Советской Армии. Играл в фильмах: "Свинарка и пастух" (Мусаиб), "Сказание о земле Сибирской" (Борис Оленич), "Карнавальная ночь" (Клоун) и др. Снялся также в украинских картинах "Повесть пламенных лет" (1960, Грибовский), "Десять негритят" (1987, Уоргрейв).