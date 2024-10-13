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У російській якутії впав літак Ан-3: одна людина загинула

Київ • УНН

 • 22330 перегляди

У російській якутії літак Ан-3 здійснив аварійну посадку за 1,5 км від аеропорту олекмінська через відмову двигуна. На борту було 5 осіб, один пасажир загинув.

У російській якутії впав літак Ан-3: одна людина загинула

У російській якутії літак Ан-3 здійснив жорстку аварійну посадку за 1,5 км від аеропорту міста олекмінс. Один із пасажирів загинув. Про це повідомляють російська служба BBC. та пропагандистські росЗМІ, пише УНН.

За півтора кілометра від міста олекмінськ здійснив аварійну посадку літак Ан-3 авіакомпанії "борус". На борту літака перебувало чотири особи, одна з них загинула

- повідомила пресслужба МНС росії.

Управління МНС з Якутії публікує фото, на них видно, що літак упав у лісовому масиві.

За даними якутських рятувальників, на борту було п'ять осіб, а не чотири - три члени екіпажу та два пасажири, загинув один із пасажирів.

Причиною аварійної посадки літака Ан-3 у Якутії стала втрата тяги двигуна, передають росЗМІ із посиланням на транспортну прокуратуру.

Російські пабліки стверджують, що під час зльоту в аеропорту Олекмінська у Ан-3 відбулася відмова двигуна, внаслідок чого літак упав за 1,5 км від аеропорту.

Довідково

Ан-3 - версія вантажопасажирського літака Ан-2, відомого як "Кукурудзник", оснащена одним турбогвинтовим двигуном. Літак вироблявся в Омську на виробничому об'єднанні "Політ" у 2000-2009 роки, всього було випущено 25 машин.

В російській калмикії впав військовий літак Як-13010.10.24, 11:40 • 10227 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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