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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В российской якутии упал самолет Ан-3: один человек погиб

В российской якутии упал самолет Ан-3: один человек погиб

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 02:33  •  1966 просмотра

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В российской якутии самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в 1,5 км от аэропорта Алекминска из-за отказа двигателя. На борту было 5 человек, один пассажир погиб.

В российской Якутии самолет Ан-3 совершил жесткую аварийную посадку в 1,5 км от аэропорта города олекминс. Один из пассажиров погиб. Об этом сообщают российская служба BBC, и пропагандистские росСМИ, пишет УНН.

В полутора километрах от города олекминск совершил аварийную посадку самолет Ан-3 авиакомпании "борус". На борту самолета находилось четыре человека, один из них погиб

- сообщила пресс-служба МЧС россии.

Управление МЧС по якутии публикует фото, на них видно, что самолет упал в лесном массиве.

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По данным якутских спасателей, на борту было пять человек, а не четыре - три члена экипажа и два пассажира, погиб один из пассажиров.

Причиной аварийной посадки самолета Ан-3 в якутии стала потеря тяги двигателя, передают росСМИ со ссылкой на транспортную прокуратуру.

Российские паблики утверждают, что во время взлета в аэропорту олекминска у Ан-3 произошел отказ двигателя, в результате чего самолет упал в 1,5 км от аэропорта.

Справочно

Ан-3 - версия грузопассажирского самолёта Ан-2, известного как "Кукурузник", оснащённая одним турбовинтовым двигателем. Самолёт производился в Омске на производственном объединении "Полёт" в 2000-2009 годы, всего было выпущено 25 машин.

В российской Калмыкии упал военный самолет Як-13010 октября 2024, 08:40 • 9774 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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