В российской якутии упал самолет Ан-3: один человек погиб
Киев • УНН
В российской якутии самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в 1,5 км от аэропорта Алекминска из-за отказа двигателя. На борту было 5 человек, один пассажир погиб.
В российской Якутии самолет Ан-3 совершил жесткую аварийную посадку в 1,5 км от аэропорта города олекминс. Один из пассажиров погиб. Об этом сообщают российская служба BBC, и пропагандистские росСМИ, пишет УНН.
В полутора километрах от города олекминск совершил аварийную посадку самолет Ан-3 авиакомпании "борус". На борту самолета находилось четыре человека, один из них погиб
Управление МЧС по якутии публикует фото, на них видно, что самолет упал в лесном массиве.
По данным якутских спасателей, на борту было пять человек, а не четыре - три члена экипажа и два пассажира, погиб один из пассажиров.
Причиной аварийной посадки самолета Ан-3 в якутии стала потеря тяги двигателя, передают росСМИ со ссылкой на транспортную прокуратуру.
Российские паблики утверждают, что во время взлета в аэропорту олекминска у Ан-3 произошел отказ двигателя, в результате чего самолет упал в 1,5 км от аэропорта.
Справочно
Ан-3 - версия грузопассажирского самолёта Ан-2, известного как "Кукурузник", оснащённая одним турбовинтовым двигателем. Самолёт производился в Омске на производственном объединении "Полёт" в 2000-2009 годы, всего было выпущено 25 машин.
В российской Калмыкии упал военный самолет Як-13010 октября 2024, 08:40 • 9774 просмотра