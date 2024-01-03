У Росії заявили про збиту ракету над акваторією Севастополя

Над акваторією Севастополя, за попередньою інформацією, російські засоби ППО збили ракету. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив окупаційний губернатор міста Севастополя Михайло Развожаєв, передає УНН.

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За його даними, пошкоджень інфраструктури немає.

За попередньою інформацією, над акваторією збито ракету. За інформацією від рятувальної служби Севастополя, жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано написав Развожаєв.

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Увечері 2 січня над російським Бєлгородом нібито збили 9 повітряних цілей. повідомив російський губернатор Гладков.

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