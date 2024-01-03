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У Росії заявили про збиту ракету над акваторією Севастополя

У Росії заявили про збиту ракету над акваторією Севастополя

Київ • УНН

 • 34450 перегляди

Російська оборона збила ракету над акваторією Севастополя; про пошкодження інфраструктури не повідомляється.

Над акваторією Севастополя, за попередньою інформацією, російські засоби ППО збили ракету. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив окупаційний губернатор міста Севастополя Михайло Развожаєв, передає УНН.

Деталі

За його даними, пошкоджень інфраструктури немає.

За попередньою інформацією, над акваторією збито ракету. За інформацією від рятувальної служби Севастополя, жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано

 написав Развожаєв.

Нагадаємо

Увечері 2 січня над російським Бєлгородом нібито збили 9 повітряних цілей. повідомив російський  губернатор Гладков. 

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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