У РНБО відзвітувалися про фінансування за січень-березень органів сектору безпеки і оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Фінансування органів сектору безпеки і оборони України протягом січня-березня 2020 року здійснено у повному обсязі. Про це повідомляє пресслужба РНБО, інформує УНН.
Зазначається, що апарат РНБО України проаналізував стан фінансування сектору безпеки і оборони України протягом січня-березня 2020 року.
"Фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету за цей період здійснено у повному обсязі відповідно до помісячного розпису - 48 592,5 млн гривень. Динаміка надходжень до спеціального фонду держбюджету у січні-березні 2020 року також була позитивною. За оперативними даними, до спеціального фонду державного бюджету за цей період надійшло понад 35% надходжень від річного плану", - йдеться у повідомленні.
У РНБО зазначили, що потреби сектору безпеки і оборони України у 2019 році профінансовано в обсязі 218 мільярдів гривень або 5,48% від ВВП, що відповідає вимогам Закону України "Про національну безпеку України".
"За результатами проведеного аналізу Секретар РНБО України Олексій Данілов доручив Міжвідомчій робочій групі з підготовки матеріалів до засідання РНБО України з питання "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України» підготувати пропозиції щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів", - резюмували в РНБО.
Як повідомлялося раніше в УНН, у РНБО підготували проект рішення про санкції щодо російських соцмереж і інтернет-сервісів.