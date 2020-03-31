У РНБО створили онлайн-карту поширення COVID-19 в Україні та світі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Головний ситуаційний центр України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України створив електронну карту поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
Так, на карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих; кількості підозр стосовно ймовірного інфікування в Україні.
Також наводиться інформація про лабораторно підтверджені випадки захворювання; кількість хворих; кількість тих, хто одужав, та кількість померлих у світі.
Нагадаємо, що кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла 785 тисяч осіб.