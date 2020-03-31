В СНБО создали онлайн-карту распространения COVID-19 в Украине и мире
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Главный ситуационный центр Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Так, на карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине.
Также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве тех, кто выздоровел, и количестве умерших в мире.
Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 785 тысяч человек.