У РНБО назвали дату проведення наступного засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО організувати проведення 20 серпня 2021 року в м. Київ засідання Ради національної безпеки і оборони України, пише УНН.
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“Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня 2021 року в м. Київ засідання РНБО України”, — вказано у повідомленні.
У повідомленні також додали, що: “Всі члени РНБО України поінформовані про проведення засідання. Про час та місце проведення засідання буде повідомлено додатково”.
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Вчора Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову підготувати засідання РНБО щодо стану реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи “Масштабне залісення України”.
Повідомляється, що міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова розглянула у четвер питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи “Масштабне залісення України”.