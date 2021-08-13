В СНБО назвали дату проведения следующего заседания

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО организовать проведение 20 августа 2021 года в г. Киев заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет УНН.

Детали

“Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 в г. Киев заседание СНБО Украины”, — указано в сообщении.

В сообщении также добавили, что: “Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно”.

Ранее

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову подготовить заседание СНБО по состоянию реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы “Масштабное облесение Украины”.

Сообщается, что межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова рассмотрела в четверг вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы “Масштабное облесение Украины”.

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