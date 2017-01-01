У Рівному в смолоскипній ході взяли участь 200 осіб

“Плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, — саме за цими рядками із гімну організації українських націоналістів жив наш провідник Степан Бандера. Наше завдання — жити та творити нашу державу за принципами та прикладом нашого провідника Степана Бандери, лише так ми переможемо!”, — зазначив у своєму виступі О.Бучинський.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, понад 300 учасників пройшли смолоскипним маршем у Хмельницькому.

Фото О. Бучинського.