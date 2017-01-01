У Рівному в смолоскипній ході взяли участь 200 осіб
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 1 січня. УНН. Смолоскипна хода з нагоди дня народження Степана Бандери в Рівному зібрала майже 200 учасників. Марш честі пройшов центральною вулицею Рівного та завершився біля меморіальної дошки провіднику ОУН. Про це повідомив УНН один з організаторів акції, заступник голови Рівненської обласної ради Олексій Бучинський.
“Плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, — саме за цими рядками із гімну організації українських націоналістів жив наш провідник Степан Бандера. Наше завдання — жити та творити нашу державу за принципами та прикладом нашого провідника Степана Бандери, лише так ми переможемо!”, — зазначив у своєму виступі О.Бучинський.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, понад 300 учасників пройшли смолоскипним маршем у Хмельницькому.
Фото О. Бучинського.