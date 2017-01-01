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12 марта, 19:49 • 103593 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140499 просмотра

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В Ровно в факельном шествии приняли участие 200 человек

В Ровно в факельном шествии приняли участие 200 человек

Киев • УНН

 • 8893 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 1 января. УНН. Факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры в Ровно собрала почти 200 участников. Марш чести прошел по центральной улице Ровно и завершился у мемориальной доски лидеру ОУН. Об этом сообщил УНН один из организаторов акции, заместитель председателя Ровенского областного совета Алексей Бучинский.

"Плач не дал свободы еще никому, а кто борец, тот приобретает мир, - именно за этими строками из гимна организации украинских националистов жил наш проводник Степан Бандера. Наша задача - жить и творить наше государство на принципах и примере нашего проводника Степана Бандеры, только так мы победим! ", - отметил в своем выступлении А.Бучинский.

Напомним, как сообщал УНН, более 300 участников прошли факельным маршем в Хмельницком .

Фото О. Бучинского.

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