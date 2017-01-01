В Ровно в факельном шествии приняли участие 200 человек
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 1 января. УНН. Факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры в Ровно собрала почти 200 участников. Марш чести прошел по центральной улице Ровно и завершился у мемориальной доски лидеру ОУН. Об этом сообщил УНН один из организаторов акции, заместитель председателя Ровенского областного совета Алексей Бучинский.
"Плач не дал свободы еще никому, а кто борец, тот приобретает мир, - именно за этими строками из гимна организации украинских националистов жил наш проводник Степан Бандера. Наша задача - жить и творить наше государство на принципах и примере нашего проводника Степана Бандеры, только так мы победим! ", - отметил в своем выступлении А.Бучинский.
Напомним, как сообщал УНН, более 300 участников прошли факельным маршем в Хмельницком .
Фото О. Бучинского.