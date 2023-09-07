У рф заявили про три "збитих" безпілотники поблизу та над брянськом

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Над брянськом та поблизу нібито збили три дрони, внаслідок падіння уламків апарату пошкодження отримали скління будівлі залізничного вокзалу, привокзальна площа та кілька автомобілів, заявив у четвер вранці богомаз.

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Також дрон буцімто збили у підмосковному раменському, повідомив мер москви собянін.

Окрім того, два безпілотники нібито збили над ростовом-на-дону. Один упав за містом, інший у центрі, неподалік штабу південного військового округу рф, повідомив губернатор голубєв.