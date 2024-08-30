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У рф заявили про обстріл Бєлгорода і роботу ППО: є інформація про пожежі та поранених

Київ • УНН

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Під час обстрілу російського Бєлгорода загинув водій легковика, 7 людей поранено. Пошкоджено житлові будинки та комерційні об'єкти, у селищі Дубове горять 2 приватні будинки.

Семеро людей поранено, один загинув під час обстрілу російського Бєлгорода. Про це повідомив губернатор гладков, передає УНН.

За словами гладкова, снаряд нібито потрапив у легковик, водій загинув на місці.

"Системи ППО збили кілька цілей на підльоті до міста.

За попередньою інформацією, у місті бєлгороді є прямі влучання до МКД, до кількох комерційних об'єктів та до легкового автомобіля. У Бєлгородському районі у селищі Дубове горять 2 приватні будинки. Пожежники також виїхали за адресами та приступають до гасіння об'єктів", - додав губернатор.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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