У рф заявили про обстріл Бєлгорода і роботу ППО: є інформація про пожежі та поранених
Київ • УНН
Під час обстрілу російського Бєлгорода загинув водій легковика, 7 людей поранено. Пошкоджено житлові будинки та комерційні об'єкти, у селищі Дубове горять 2 приватні будинки.
Семеро людей поранено, один загинув під час обстрілу російського Бєлгорода. Про це повідомив губернатор гладков, передає УНН.
За словами гладкова, снаряд нібито потрапив у легковик, водій загинув на місці.
"Системи ППО збили кілька цілей на підльоті до міста.
За попередньою інформацією, у місті бєлгороді є прямі влучання до МКД, до кількох комерційних об'єктів та до легкового автомобіля. У Бєлгородському районі у селищі Дубове горять 2 приватні будинки. Пожежники також виїхали за адресами та приступають до гасіння об'єктів", - додав губернатор.
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