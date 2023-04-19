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У рф з підручника прибрали згадки Києва у розділі про Київську Русь

У рф з підручника прибрали згадки Києва у розділі про Київську Русь

Київ • УНН

 • 659886 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. У новій редакції російського підручника "Навколишній світ" для четвертого класу видавництва "Просвіта" зникли кілька згадок Києва у параграфах, які стосуються історії Київської Русі, передає УНН із посиланням на "Медіазону".

Деталі

"Медіазона" ознайомилася з кількома сторінками відредагованого підручника та порівняла їх із версією 2021 року. Наприклад, якщо у старому виданні йшлося про те, що літопис "Повість временних літ" написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор, то в новій версії Нестор названий просто ченцем, без уточнення місця, де він жив і працював.

Інша зміна: у старій версії йшлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, у новій — "у столиці". Ще одне: було "Після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор", а стало — "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор".

З іншого боку, у підручнику з росії за шостий клас змінилася дата, яка вважається моментом заснування Русі як держави.

У редакції 2016 року йдеться: "882 рік, коли Олег об'єднав Новгород та Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави". У редакції 2023 написано: "Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням 862 року у Новгород пов'язують освіту держави Русь".

Нова редакція підручника "Навколишній світ" поки що не надійшла у продаж — вона поки що тільки відправлена до друку. Крім нової редакції підручника до випуску готуються методичні матеріали, у яких уточнюється роль Києва історія росії. Як вважає співрозмовник "Медіазони" у видавництві "Просвіта", ці матеріали надійдуть до шкіл до кінця весни та будуть використовуватись у наступному навчальному році.

"Медіазона" ще у квітні 2022 року писала, що у видавництві "Просвіта" готують нові редакції підручників.

"Один раз згадуємо, що була утворена Київська Русь, а далі називаємо її просто Русь, немає більше Київської Русі. А Київ — її столиця, — розповідав один із співробітників "Освіти". — Хоч би як це дивно звучало, але в ідеалі (потрібно) замінити рядок про те, що "Володимир хрестив Київ" на слова, що він "хрестив столицю".

Згодом володимир мединський, помічник президента та колишній міністр культури, підтверджував, що в росії з'являться єдині підручники історії, написані "з урахуванням історичних подій, що сталися цього року".

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