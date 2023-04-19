В рф из учебника убрали упоминания Киева в разделе о Киевской Руси

Детали

"Медиазона" ознакомилась с несколькими страницами отредактированного учебника и сравнила их с версией 2021 года. Например, если в старом издании говорилось, что летопись "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор, то в новой версии Нестор назван просто монахом, без уточнения места, где он жил и работал.

Другое изменение: в старой версии говорилось о том, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, в новой — "в столице". Еще одно: было "После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь", а стало — "После смерти Олега Русью стал править князь Игорь".

С другой стороны, в учебнике с россии за шестой класс изменилась дата, которая считается моментом основания Руси как государства.

В редакции 2016 года говорится: "882 год, когда Олег объединил Новгород и Киев, многие историки называют условной датой образования Древнерусского государства". В редакции 2023 года написано: "Постепенно наибольшее значение приобрела династия князей, которые возводили свой род к Рюрику. С его призванием в 862 году в Новгород связывают образование государства Русь".

Новая редакция учебника "Окружающий мир" пока не поступила в продажу — она пока только отправлена в печать. Кроме новой редакции учебника к выпуску готовятся методические материалы, в которых уточняется роль Киева в истории россии. Как считает собеседник "Медиазоны" в издательстве "Просвещение", эти материалы поступят в школы до конца весны и будут использоваться в следующем учебном году.

"Медиазона" еще в апреле 2022 года писала, что в издательстве "Просвещение" готовят новые редакции учебников.

"Один раз вспоминаем, что была образована Киевская Русь, а дальше называем ее просто Русь, нет больше Киевской Руси. А Киев — ее столица, — рассказывал один из сотрудников "Просвещения". — Как бы это странно ни звучало, но в идеале (нужно) заменить строку о том, что "Владимир крестил Киев" на слова, что он "крестил столицу".

Впоследствии владимир мединский, помощник президента и бывший министр культуры, подтверждал, что в россии появятся единые учебники истории, написанные "с учетом исторических событий, произошедших в этом году".