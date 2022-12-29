У рф стверджують, що над брянською областю збиті БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Губернатор брянської області росії олександр богомаз стверджує, що на території Клинцівського району були збиті БПЛА, передає УНН.
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«На території Клинцівського району працює наша система ППО. Руйнувань та постраждалих немає. В результаті роботи були збиті БПЛА», - написав богомаз.
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Губернатор білгородської області Росії в'ячеслав гладков заявляв, що над білгородом і білгородським районом у росії спрацювала система ППО.