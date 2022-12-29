У рф стверджують, що над брянською областю збиті БПЛА

Цитата

«На території Клинцівського району працює наша система ППО. Руйнувань та постраждалих немає. В результаті роботи були збиті БПЛА», - написав богомаз.

Доповнення

Губернатор білгородської області Росії в'ячеслав гладков заявляв, що над білгородом і білгородським районом у росії спрацювала система ППО.