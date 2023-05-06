У рф обрушилася карусель: постраждали близько 15 людей, більшість з яких діти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У російському Оренбурзі в парку обвалилася карусель. Постраждали близько 15 осіб, більшість з яких діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
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"В оренбурзі в Оренпарку сталося обвалення каруселі, постраждали близько 15 осіб, більшість з яких діти", - йдеться в повідомленні.
Повідомляють, що попередньо, загиблих унаслідок НП немає. Постраждалих передали медикам.
За даними з відкритих джерел, карусель нещодавно встановили в парку.
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