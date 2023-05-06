У рф обрушилася карусель: постраждали близько 15 людей, більшість з яких діти

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У російському Оренбурзі в парку обвалилася карусель. Постраждали близько 15 осіб, більшість з яких діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

Цитата

"В оренбурзі в Оренпарку сталося обвалення каруселі, постраждали близько 15 осіб, більшість з яких діти", - йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що попередньо, загиблих унаслідок НП немає. Постраждалих передали медикам.

За даними з відкритих джерел, карусель нещодавно встановили в парку.

Доповнення

У краснодарському краї в росії горів нафтопереробний завод.

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