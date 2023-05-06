В рф обрушилась карусель: пострадали около 15 человек, большинство из которых дети
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В российском оренбурге в парке обрушилась карусель. Пострадали около 15 человек, большинство из которых дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
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"В оренбурге в Оренпарке произошло обрушение карусели, пострадали около 15 человек, большинство из которых дети", - говориться в сообщении.
Сообщается, что предварительно, погибших в результате ЧП нет. Пострадавших передали медикам.
По данным из открытых источников, карусель недавно установили в парке.
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